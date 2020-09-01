Соперник Украины в Лиге наций: у тренера сборной Швейцарии обнаружили коронавирус
1 сентября, 2020, 17:18
Тренер вратарей сборной Швейцарии Патрик Фолетти получил положительный тест на коронавирус
Об этом сообщает официальный сайт Швейцарского футбольного союза.
Результат пришел во вторник, тесты других членов сборной - отрицательные. У 46-летнего Фолетти нет симптомов, но он находится на самоизоляции.
После выявления случая инфицирования в национальной команде футбольный союз Швейцарии провел консультацию с органами здравоохранения. Для сборной Швейцарии пока нет никаких ограничений.
Сборная Украины во время мини-сбора готовится к двум стартовым матчам Лиги наций. 3 сентября наши футболисты примут сборную Швейцарии во Львове, а 6 сентября сыграют с Испанией в гостях.
- 11 августа главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко объявил расширенный список игроков для подготовки и участия в Лиге наций.
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