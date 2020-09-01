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Espreso.tvСпортСоперник Украины в Лиге наций: у тренера сборной Швейцарии обнаружили коронавирус

Соперник Украины в Лиге наций: у тренера сборной Швейцарии обнаружили коронавирус


фото: Скріншот з youtube
Тренер вратарей сборной Швейцарии Патрик Фолетти получил положительный тест на коронавирус

Об этом сообщает официальный сайт Швейцарского футбольного союза.

Результат пришел во вторник, тесты других членов сборной - отрицательные. У 46-летнего Фолетти нет симптомов, но он находится на самоизоляции.

После выявления случая инфицирования в национальной команде футбольный союз Швейцарии провел консультацию с органами здравоохранения. Для сборной Швейцарии пока нет никаких ограничений.

Сборная Украины во время мини-сбора готовится к двум стартовым матчам Лиги наций. 3 сентября наши футболисты примут сборную Швейцарии во Львове, а 6 сентября сыграют с Испанией в гостях.

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