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Espreso.tvСпортШевченко назвал лучшего футболиста сборной Украины

Шевченко назвал лучшего футболиста сборной Украины


фото: Getty Images
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко считает Сергея Болбата лучшим игроком мини-сбора национальной команды

Об этом сообщает официальный youtube-канал УАФ.

Тренерский штаб сборной Украины поражен отдачей футболистов национальной команды.

"Весь тренерский штаб и я поражены работой, отдачей. Я думаю, что будет правильно, если мы собираемся, особенно на такие мини-собрания, отмечать лучшего игрока. Лучшего на тренировках, в плане подхода, отношения. Считаю, что лучшим игроком на этом мини-сборе был Сергей Болбат. За его отношение к команде и тренировкам", - сказал Шевченко.

Сборная Украины во время мини-сбора готовится к двум стартовым матчам Лиги наций. 3 сентября наши футболисты примут сборную Швейцарии во Львове, а 6 сентября сыграют с Испанией в гостях

27-летний Сергей Болбат выступает на позиции правого защитника. В прошлом сезоне игрок донецкого "Шахтера" провел 23 матча и отдал 2 результативные передачи.

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