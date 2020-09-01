Шевченко назвал лучшего футболиста сборной Украины
Об этом сообщает официальный youtube-канал УАФ.
Тренерский штаб сборной Украины поражен отдачей футболистов национальной команды.
"Весь тренерский штаб и я поражены работой, отдачей. Я думаю, что будет правильно, если мы собираемся, особенно на такие мини-собрания, отмечать лучшего игрока. Лучшего на тренировках, в плане подхода, отношения. Считаю, что лучшим игроком на этом мини-сборе был Сергей Болбат. За его отношение к команде и тренировкам", - сказал Шевченко.
Сборная Украины во время мини-сбора готовится к двум стартовым матчам Лиги наций. 3 сентября наши футболисты примут сборную Швейцарии во Львове, а 6 сентября сыграют с Испанией в гостях
27-летний Сергей Болбат выступает на позиции правого защитника. В прошлом сезоне игрок донецкого "Шахтера" провел 23 матча и отдал 2 результативные передачи.
- 11 августа главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко объявил расширенный список игроков для подготовки и участия в Лиге наций.
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