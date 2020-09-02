Тренер сборной Швейцарии назвал преимущество Украины перед матчем Лиги наций

2 сентября, 2020, 18:51

Главный тренер сборной Швейцарии Владимир Петкович считает, что украинские футболисты имеют преимущество перед матчем Лиги наций

Об этом сообщает "Трибуна".

Петкович убежден, что на бумаге его команда фаворит.

"У меня был страх перед началом подготовки к матчам с Украиной и Германией из-за различного функционального состояния футболистов. Думаю, сборная Украины имеет небольшое преимущество из-за того, что эта команда тренировалась вместе перед игрой немного больше нас. Возможно, на бумаге мы и выглядим фаворитами, но все решится только на поле. Украина показывает европейский уровень футбола. Это она доказала в отборе на Евро-2020 и прошлой Лиге наций. Мои комплименты Андрею Шевченко ", - сказал Владимир Петкович.

Сборная Украины сыграет против национальной команды Швейцарии в первом туре Лиги наций 3 сентября. Начало матча в 21:45.

11 августа главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко объявил расширенный список игроков для подготовки и участия в Лиге наций.

1 сентября тренер вратарей сборной Швейцарии Патрик Фолетт получил положительный тест на коронавирус.