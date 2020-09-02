 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортТренер сборной Швейцарии назвал преимущество Украины перед матчем Лиги наций

Тренер сборной Швейцарии назвал преимущество Украины перед матчем Лиги наций


фото: Getty Images
Главный тренер сборной Швейцарии Владимир Петкович считает, что украинские футболисты имеют преимущество перед матчем Лиги наций

Об этом сообщает "Трибуна".

Петкович убежден, что на бумаге его команда фаворит.

"У меня был страх перед началом подготовки к матчам с Украиной и Германией из-за различного функционального состояния футболистов. Думаю, сборная Украины имеет небольшое преимущество из-за того, что эта команда тренировалась вместе перед игрой немного больше нас. Возможно, на бумаге мы и выглядим фаворитами, но все решится только на поле. Украина показывает европейский уровень футбола. Это она доказала в отборе на Евро-2020 и прошлой Лиге наций. Мои комплименты Андрею Шевченко ", - сказал Владимир Петкович.

Сборная Украины сыграет против национальной команды Швейцарии в первом туре Лиги наций 3 сентября. Начало матча в 21:45.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

2 сентября, 2020 среда

больше новостей

2 сентября, 2020 среда

1 сентября, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать