Тренер сборной Швейцарии назвал преимущество Украины перед матчем Лиги наций
Об этом сообщает "Трибуна".
Петкович убежден, что на бумаге его команда фаворит.
"У меня был страх перед началом подготовки к матчам с Украиной и Германией из-за различного функционального состояния футболистов. Думаю, сборная Украины имеет небольшое преимущество из-за того, что эта команда тренировалась вместе перед игрой немного больше нас. Возможно, на бумаге мы и выглядим фаворитами, но все решится только на поле. Украина показывает европейский уровень футбола. Это она доказала в отборе на Евро-2020 и прошлой Лиге наций. Мои комплименты Андрею Шевченко ", - сказал Владимир Петкович.
Сборная Украины сыграет против национальной команды Швейцарии в первом туре Лиги наций 3 сентября. Начало матча в 21:45.
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- 1 сентября тренер вратарей сборной Швейцарии Патрик Фолетт получил положительный тест на коронавирус.
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