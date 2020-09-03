Украина - Швейцария: букмекеры назвали фаворита матча Лиги наций
3 сентября, 2020, 17:40
Сегодня, 3 сентября, сборная Украины принимает Швейцарию в 1-м туре Лиги наций
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Букмекеры считают сборную Украины фаворитом противостояния, на победу нашей национальной команды коэффициент - 2,5. Ничью аналитики считают наиболее маловероятным исходом, коэффициент - 3,28. На выигрыш швейцарцев - 3.
В параллельной встрече сыграют национальные команды Испании и Германии. Следующий матч в Лиге наций сборная Украины проведет 6 сентября, в соперниках испанцы.
Сборная Украины сыграет против национальной команды Швейцарии в первом туре Лиги наций сегодня, 3 сентября. Начало матча в 21:45.
- 1 сентября сообщалось, что главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко считает Сергея Болбата самым лучшим игроком мини-сбора национальной команды.
- 1 сентября тренер вратарей сборной Швейцарии Патрик Фолетт получил положительный тест на коронавирус.
- 2 сентября сообщалось, что главный тренер сборной Швейцарии Владимир Петкович считает, что украинские футболисты имеют преимущество перед матчем Лиги наций.
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