Украина - Швейцария: букмекеры назвали фаворита матча Лиги наций

Букмекеры считают сборную Украины фаворитом противостояния, на победу нашей национальной команды коэффициент - 2,5. Ничью аналитики считают наиболее маловероятным исходом, коэффициент - 3,28. На выигрыш швейцарцев - 3.

В параллельной встрече сыграют национальные команды Испании и Германии. Следующий матч в Лиге наций сборная Украины проведет 6 сентября, в соперниках испанцы.

Сборная Украины сыграет против национальной команды Швейцарии в первом туре Лиги наций сегодня, 3 сентября. Начало матча в 21:45.