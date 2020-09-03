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Espreso.tvОбществоСуркисы против ПриватБанка: НБУ продолжит защищать решение о национализации учреждения

Суркисы против ПриватБанка: НБУ продолжит защищать решение о национализации учреждения


фото: НБУ
Национальный банк Украины отреагировал на решение Печерского суда о принудительном взыскании с ПриватБанка почти 10 млрд грн в пользу братьев Суркисов

Об этом сообщила пресс-служба регулятора в Facebook.

"НБУ продолжит защищать законность решений о национализации ПриватБанка. Мы считаем, что решение о конвертации средств, связанных с экс-владельцами лиц в ПриватБанке в 2016 году (bail-in) было справедливым и адекватным, учитывая потраченные государством средства для спасения ПриватБанка и финансовой системы", - говорится в сообщении.

Читайте также: Дело на 10 млрд грн. Печерский райсуд принял решение в пользу братьев Суркисов по делу ПриватБанка

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