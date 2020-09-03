Суркисы против ПриватБанка: НБУ продолжит защищать решение о национализации учреждения
3 сентября, 2020, 07:50
Национальный банк Украины отреагировал на решение Печерского суда о принудительном взыскании с ПриватБанка почти 10 млрд грн в пользу братьев Суркисов
Об этом сообщила пресс-служба регулятора в Facebook.
"НБУ продолжит защищать законность решений о национализации ПриватБанка. Мы считаем, что решение о конвертации средств, связанных с экс-владельцами лиц в ПриватБанке в 2016 году (bail-in) было справедливым и адекватным, учитывая потраченные государством средства для спасения ПриватБанка и финансовой системы", - говорится в сообщении.
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- Министр юстиции Денис Малюська обещает обжаловать решение.
- Министерство финансов не согласно с решением суда и будет продолжать защищать интересы государства и банка. Следующим шагом является подготовка апелляционной жалобы.
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