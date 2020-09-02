"Самый большой зашквар в истории судебной власти": министр юстиции возмущен судебным вердиктом по делу "Суркисы против ПриватБанка"

2 сентября, 2020, 22:45

Министр юстиции Денис Малюська обещает обжаловать решение Печерского райсуда столицы, согласно которому из государственного ПриватБанка должны взыскать 10 млрд грн в пользу братьев Суркисов

"Один из самых больших зашкваров в истории судебной власти Украины состоялся сегодня в Печерском суде в исполнении судьи Вовка".

Так прокомментировал на своей странице в Facebook министр юстиции Украины Денис Малюська решение о взыскании с Приватбанка 350 млн в пользу Игоря и Григория Суркисов.

"Суд удовлетворил заявление "британских компаний'' (аффилированных с братьями Суркисами) и в качестве обеспечения иска и без рассмотрения дела по существу постановил взыскать с Приватбанка около 9 миллиардов гривен (точную сумму смогу сказать после получения текста решения завтра утром).

Мы обязательно обжалуем решение в апелляционной инстанции.

Детальный план и прогноз следующих действий участников спора напишу завтра после получения текста решения.

Обращаю внимание на возможные манипуляции: компании-истцы и их владельцы точно будут распространять информацию о том, что правда за ними, что у них отобрали деньги и что эти деньги будут потрачены на полезные для общества потребности.

Это манипуляция.

Ключевое другое - суд БЕЗ РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛА ПО СУТИ взыскал миллиарда гривен из государственного банка.

Без установления того, действительно ли эти средства Приватбанк должен

Без установления того, не всплыла ли давность

Без установления каких-либо фактов по делу

Уверен, справедливость по делу будет возобновлена.

Но как после этого восстанавливать доверие к судам? ", - написал Малюська.

Напомним, вечером 2 сентября стало известно , что Печерский районный суд Киева удовлетворил иск оффшорных компаний братьев Суркисов к государственному ПриватБанку о порядке исполнения решения суда с 2017 года об обязательствах банка обслуживать их депозиты, задолженность по которым истцы оценивают в $ 350 млн.