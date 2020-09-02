Минфин обжалует решение Печерского суда о принудительном взыскании с ПриватБанка почти 10 миллиардов грн в пользу братьев Суркисов

2 сентября, 2020, 23:47

Принятое 2 сентября решение Печерского суда под председательством судьи Вовка С.В. о порядке принудительного исполнения постановления об обеспечении спорного иска компаний братьев Суркисов об обслуживании депозитов, конвертируемых в капитал банка при национализации, направленное на фактическое взыскание с банка почти 10 млрд грн ($350 млн) принято с нарушением норм процессуального законодательства

Министерство финансов не согласно с постановлением Печерского суда об удовлетворении иска о взыскании с банка $350 млн в пользу компаний братьев Суркисов и будет продолжать защищать интересы государства и банка. Следующим шагом является подготовка апелляционной жалобы на оглашенное сегодня решение.



Об этом говорится в официальном заявлении Министерства финансов Украины от 2 сентября.



Напомним, вечером 2 сентября стало известно, что Печерский районный суд Киева удовлетворил иск оффшорных компаний братьев Суркисов к государственному ПриватБанку о порядке исполнения решения суда с 2017 года об обязательства банка обслуживать их депозиты, задолженность по которым истцы оценивают в $350 млн.