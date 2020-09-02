Минфин обжалует решение Печерского суда о принудительном взыскании с ПриватБанка почти 10 миллиардов грн в пользу братьев Суркисов
Министерство финансов не согласно с постановлением Печерского суда об удовлетворении иска о взыскании с банка $350 млн в пользу компаний братьев Суркисов и будет продолжать защищать интересы государства и банка. Следующим шагом является подготовка апелляционной жалобы на оглашенное сегодня решение.
Об этом говорится в официальном заявлении Министерства финансов Украины от 2 сентября.
Напомним, вечером 2 сентября стало известно, что Печерский районный суд Киева удовлетворил иск оффшорных компаний братьев Суркисов к государственному ПриватБанку о порядке исполнения решения суда с 2017 года об обязательства банка обслуживать их депозиты, задолженность по которым истцы оценивают в $350 млн.
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