Дело на 10 млрд грн. Печерский райсуд принял решение в пользу братьев Суркисов по делу ПриватБанка
2 сентября, 2020, 22:26
Государственный Приватбанк проиграл в Печерском суде Игорю и Григорию Суркисам
2 сентября Печерский районный суд Киева удовлетворил иск оффшорных компаний братьев Суркисов к государственному ПриватБанку о порядке исполнения решения суда с 2017 года о обязательстве банка обслуживать их депозиты, задолженность по которым истцы оценивают в $ 350 млн.
Об этом агентству "Интерфакс-Украина" сообщил юридический советник банка Андрей Пожидаев в среду.
По его словам, банк не планирует выплачивать $ 350 млн в пользу оффшорных компаний, однако последние могут взыскать их путем обращения в Национальный банк Украины (НБУ).
- Напомним, 15 июня 2020 года Большая Палата Верховного Суда продолжила рассмотрение дела по иску семьи Суркисов, а именно - об отмене решения НБУ по определению членов семьи Суркисов связанными с ПриватБанком лицами и о признании недействительными договоров обмена их депозитов объемом 1 млрд грн на акции дополнительной эмиссии ПриватБанка во время национализации (bail-in).
- Ранее, 27 апреля дело Суркисов о национализации ПриватБанка сняли с рассмотрения из-за давления на суд.
- Согласно постановлению Печерского районного суда г. Киева, ПриватБанк принудительно выплатить компаниям, связанным с семьей Суркисов, больше 250 млн долларов США по депозитным договорам, которые были приостановлены еще в декабре 2016 года. Обязательства по этим депозитным договорам были обменены на акции допэмиссии ПриватБанка во время национализации (bail in).
- 15 апреля Киевский апелляционный суд подтвердил решение Печерского районного суда, согласно которому с Приватбанка взимается 7 млрд грн в пользу 6 английских компаний семьи Суркисов.
- Впоследствии министр юстиции Денис Малюська опроверг сообщение о взыскании 7 млрд грн из ПриватБанка в пользу связанных с братьями Игорем и Григорием Суркисом компаний.
- В конце мая в национализированном ПриватБанке заявили, что исполнительные производства по заявлениям компаний Суркисов были открыты по поддельным документам .
- В иске речь шла уже не о $ 250, а о $ 350 млн - братья Суркисы хотели получить пеню по основной сумме.
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