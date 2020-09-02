Дело на 10 млрд грн. Печерский райсуд принял решение в пользу братьев Суркисов по делу ПриватБанка

2 сентября, 2020, 22:26

Государственный Приватбанк проиграл в Печерском суде Игорю и Григорию Суркисам

2 сентября Печерский районный суд Киева удовлетворил иск оффшорных компаний братьев Суркисов к государственному ПриватБанку о порядке исполнения решения суда с 2017 года о обязательстве банка обслуживать их депозиты, задолженность по которым истцы оценивают в $ 350 млн.

Об этом агентству "Интерфакс-Украина" сообщил юридический советник банка Андрей Пожидаев в среду.

По его словам, банк не планирует выплачивать $ 350 млн в пользу оффшорных компаний, однако последние могут взыскать их путем обращения в Национальный банк Украины (НБУ).