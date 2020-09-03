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Espreso.tvСпортШевченко огласил заявку сборной Украины на матч против Швейцарии

Шевченко огласил заявку сборной Украины на матч против Швейцарии


фото: uaf.ua
Сегодня, 3 сентября, сборная Украины принимает Швейцарию в 1-м туре Лиги наций

Об этом сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола.

В параллельной встрече сыграют национальные команды Испании и Германии. Следующий матч в Лиге наций сборная Украины проведет 6 сентября, в соперниках испанцы.

Заявка сборной Украины на матч:

Вратари: Георгий Бущан, Андрей Пятов, Андрей Лунин

Защитники: Эдуард Соболь, Игорь Пластун, Сергей Кривцов, Богдан Михайличенко, Александр Тимчик, Александр Караваев, Николай Матвиенко

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Тарас Степаненко, Андрей Ярмоленко, Руслан Малиновский, Евгений Коноплянка, Марлос, Игорь Харатин, Виктор Цыганков, Александр Зинченко, Виктор Коваленко

Нападающие: Роман Яремчук, Владислав Супряга, Жуниор Мораес

В заявку на матч не попали четверо игроков, которые сейчас находятся в лагере национальной сборной. Речь идет о Сергее Болбате, Валерии Бондаре, Романе Безусе и Евгениия Макаренко.

Сборная Украины сыграет против национальной команды Швейцарии в первом туре Лиги наций сегодня, 3 сентября. Начало матча в 21:45.

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