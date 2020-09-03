Шевченко огласил заявку сборной Украины на матч против Швейцарии
Об этом сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола.
В параллельной встрече сыграют национальные команды Испании и Германии. Следующий матч в Лиге наций сборная Украины проведет 6 сентября, в соперниках испанцы.
Заявка сборной Украины на матч:
Вратари: Георгий Бущан, Андрей Пятов, Андрей Лунин
Защитники: Эдуард Соболь, Игорь Пластун, Сергей Кривцов, Богдан Михайличенко, Александр Тимчик, Александр Караваев, Николай Матвиенко
Полузащитники: Сергей Сидорчук, Тарас Степаненко, Андрей Ярмоленко, Руслан Малиновский, Евгений Коноплянка, Марлос, Игорь Харатин, Виктор Цыганков, Александр Зинченко, Виктор Коваленко
Нападающие: Роман Яремчук, Владислав Супряга, Жуниор Мораес
В заявку на матч не попали четверо игроков, которые сейчас находятся в лагере национальной сборной. Речь идет о Сергее Болбате, Валерии Бондаре, Романе Безусе и Евгениия Макаренко.
Сборная Украины сыграет против национальной команды Швейцарии в первом туре Лиги наций сегодня, 3 сентября. Начало матча в 21:45.
- 1 сентября сообщалось, что главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко считает Сергея Болбата лучшим игроком мини-сбора национальной команды.
- 1 сентября тренер вратарей сборной Швейцарии Патрик Фолетт получил положительный тест на коронавирус .
- 2 сентября сообщалось, что главный тренер сборной Швейцарии Владимир Петкович считает, что украинские футболисты имеют преимущество перед матчем Лиги наций.
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