Пожары в Луганской области: пропавшего без вести военного нашли погибшим в блиндаже

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

"С грустью сообщаем, что во время ликвидации пожара на Луганщине погиб старшина Артем Бондаренко, которого считали без вести пропавшим", - говорится в сообщении.

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Министр добавил, что огонь уничтожил боевую машину пехоты и грузовик.

Тело военнослужащего нашли под завалами блиндажа. Как утверждают собратья, в то время, как они тушили пожар, который стремительно приближался к позициям, Артем занимался эвакуацией военного имущества.