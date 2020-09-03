Пожары в Луганской области: пропавшего без вести военного нашли погибшим в блиндаже
3 сентября, 2020, 16:35
3 сентября тело военнослужащего, которого считали пропавшим без вести во время тушения пожара, нашли: им оказался старшина Артем Бондаренко
Об этом сообщает пресс-центр ООС.
"С грустью сообщаем, что во время ликвидации пожара на Луганщине погиб старшина Артем Бондаренко, которого считали без вести пропавшим", - говорится в сообщении.
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Министр добавил, что огонь уничтожил боевую машину пехоты и грузовик.
Тело военнослужащего нашли под завалами блиндажа. Как утверждают собратья, в то время, как они тушили пожар, который стремительно приближался к позициям, Артем занимался эвакуацией военного имущества.
- Напомним, ранее сообщалось, что в результате пожара на Луганщине погиб один человек .
- Позже министр обороны Андрей Таран заявил, что один из военных, который участвовал в ликвидации пожара в Луганской области, пропал без вести
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