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Espreso.tvОбществоВоенный, тушивший пожар на Луганщине, пропал без вести, - Таран

Военный, тушивший пожар на Луганщине, пропал без вести, - Таран


фото: dsns.gov.ua
Один из военных, участвовавших в ликвидации пожара в Луганской области, пропал

Об этом журналистам сообщил министр обороны Андрей Таран в Северодонецке, передает Радио Свобода.

Министр не исключил смерти военнослужащего. Таран также заявил, что двое пострадавших военных имеют серьезные ожоги и сообщил, что их представят к наградам.

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Министр добавил, что огонь уничтожил боевую машину пехоты и грузовик.

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