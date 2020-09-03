Военный, тушивший пожар на Луганщине, пропал без вести, - Таран
3 сентября, 2020, 14:55
Один из военных, участвовавших в ликвидации пожара в Луганской области, пропал
Об этом журналистам сообщил министр обороны Андрей Таран в Северодонецке, передает Радио Свобода.
Министр не исключил смерти военнослужащего. Таран также заявил, что двое пострадавших военных имеют серьезные ожоги и сообщил, что их представят к наградам.
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Министр добавил, что огонь уничтожил боевую машину пехоты и грузовик.
- В Луганской области в результате пожара погиб один человек.
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