Пожар на Луганщине унес жизнь одного человека
3 сентября, 2020, 09:10
В Луганской области в результате пожара погиб один человек и еще двоих госпитализировали с ожогами
Об этом сообщает пресс служба ГСЧС .
По состоянию на 07:00 3 сентября ликвидированы 16 пожаров.
"В результате пожара погиб один человек и два человека с ожогами разных степеней тяжести госпитализированы", - говорится в сообщении.
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Огнем уничтожены 13 заброшенных домов. Продолжается тушение 6 очагов сухой травы и леса на 945 га в Кременском, Новоайдарском и Станич-Луганском районах.
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