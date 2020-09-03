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Espreso.tvОбществоПожар на Луганщине унес жизнь одного человека

Пожар на Луганщине унес жизнь одного человека


фото: ДСНС
В Луганской области в результате пожара погиб один человек и еще двоих госпитализировали с ожогами

Об этом сообщает пресс служба ГСЧС .

По состоянию на 07:00 3 сентября ликвидированы 16 пожаров.

"В результате пожара погиб один человек и два человека с ожогами разных степеней тяжести госпитализированы", - говорится в сообщении.

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Огнем уничтожены 13 заброшенных домов. Продолжается тушение 6 очагов сухой травы и леса на 945 га в Кременском, Новоайдарском и Станич-Луганском районах.

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