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Espreso.tvОбществоДвое военных получили ожоги во время тушения пожаров на Луганщине - штаб ООС

Двое военных получили ожоги во время тушения пожаров на Луганщине - штаб ООС


фото: facebook.com/pressjfo.news
2 сентября двое военных получили термические ожоги во время тушения лесных пожаров в Луганской области

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

"Параллельно с выполнением боевых задач подразделения локализуют масштабные лесные и степные пожары на Луганщине, которые были спровоцированы противником. Так, в районе Станицы Луганской огнем охвачены более двухсот гектаров лесостепи, в районе населенного пункта Лобачево пожар занимает площадь около 950 гектаров. В населенных пунктах Зайцево и Новолуганское пожар уже ликвидирован. Во время тушения пожара, двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили термические ожоги", - говорится в сообщении.

Военные доставлены в медучреждения. Их состояние - удовлетворительное.

В штабе сообщили об одном выстреле оккупантов из подствольного гранатомета в прошедшие сутки вблизи Марьинки.

"Военнослужащие Объединенных сил огонь в ответ не открывали. Боевых потерь, вследствие враждебного выстрела, нет", - говорится в сводке.

С начала текущих суток обстрелов со стороны противника не зафиксировано.

 

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