Двое военных получили ожоги во время тушения пожаров на Луганщине - штаб ООС
Об этом сообщает пресс-центр ООС.
"Параллельно с выполнением боевых задач подразделения локализуют масштабные лесные и степные пожары на Луганщине, которые были спровоцированы противником. Так, в районе Станицы Луганской огнем охвачены более двухсот гектаров лесостепи, в районе населенного пункта Лобачево пожар занимает площадь около 950 гектаров. В населенных пунктах Зайцево и Новолуганское пожар уже ликвидирован. Во время тушения пожара, двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили термические ожоги", - говорится в сообщении.
Военные доставлены в медучреждения. Их состояние - удовлетворительное.
В штабе сообщили об одном выстреле оккупантов из подствольного гранатомета в прошедшие сутки вблизи Марьинки.
"Военнослужащие Объединенных сил огонь в ответ не открывали. Боевых потерь, вследствие враждебного выстрела, нет", - говорится в сводке.
С начала текущих суток обстрелов со стороны противника не зафиксировано.
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