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Espreso.tvОбществоПожары на Харьковщине: в регионе объявлена чрезвычайная ситуация

Пожары на Харьковщине: в регионе объявлена чрезвычайная ситуация


фото: dsns.gov.ua
Из-за масштабных пожаров Харьковская региональная комиссия ТЭБ и ЧС приняла решение об объявлении чрезвычайной ситуации регионального уровня

Об этом сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Алексей Кучер в Facebook .

"В связи с пожарами в Двуречанском районе КТЭБ и ЧС области принято решение об объявлении чрезвычайной ситуации регионального уровня, что будет способствовать получению выплат от государства для компенсации людям, которые вследствие пожара потеряли жилье", - написал он.

  • По состоянию на утро 3 сентября очаги пожара в населенных пунктах Горобьевка и Грянынивка ликвидировано .
  • Напомним, в Харьковской области во время пожаров пострадали 33 человека и были повреждены 22 домохозяйства.
  • 33 людям, которые остались без жилья в результате пожаров в Луганской и Харьковской областях будет выплачено до 300 тыс. грн компенсации .

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