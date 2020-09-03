Пожары на Харьковщине: в регионе объявлена чрезвычайная ситуация

3 сентября, 2020, 21:00

Из-за масштабных пожаров Харьковская региональная комиссия ТЭБ и ЧС приняла решение об объявлении чрезвычайной ситуации регионального уровня

Об этом сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Алексей Кучер в Facebook .

"В связи с пожарами в Двуречанском районе КТЭБ и ЧС области принято решение об объявлении чрезвычайной ситуации регионального уровня, что будет способствовать получению выплат от государства для компенсации людям, которые вследствие пожара потеряли жилье", - написал он.

По состоянию на утро 3 сентября очаги пожара в населенных пунктах Горобьевка и Грянынивка ликвидировано .

Напомним, в Харьковской области во время пожаров пострадали 33 человека и были повреждены 22 домохозяйства.

33 людям, которые остались без жилья в результате пожаров в Луганской и Харьковской областях будет выплачено до 300 тыс. грн компенсации .

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