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Espreso.tvОбществоДиректор школы на Тернопольщине заболела COVID-19, заведение закрыли на карантин

Директор школы на Тернопольщине заболела COVID-19, заведение закрыли на карантин

В селе Кошиловцы Тернопольской области закрыли на карантин школу - у директора учебного заведения подтвердили заражение COVID-19

Об этом сообщил председатель районной государственной администрации Владимир Шипитко, передает "Общественное".

"Школу в селе Кошиловцы Залещицкого района закрыли на карантин. С сегодняшнего дня ученики будут учиться дистанционно", - говорится в сообщении.

По словам Шипитко, такое решение приняли из-за того, что COVID-19 заболела директор школы. Также в селе закрыли детский сад.

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