Директор школы на Тернопольщине заболела COVID-19, заведение закрыли на карантин

3 сентября, 2020, 22:30

В селе Кошиловцы Тернопольской области закрыли на карантин школу - у директора учебного заведения подтвердили заражение COVID-19

Об этом сообщил председатель районной государственной администрации Владимир Шипитко, передает "Общественное".

"Школу в селе Кошиловцы Залещицкого района закрыли на карантин. С сегодняшнего дня ученики будут учиться дистанционно", - говорится в сообщении.

По словам Шипитко, такое решение приняли из-за того, что COVID-19 заболела директор школы. Также в селе закрыли детский сад.

В Киеве из-за COVID-19 в двух учителей закрыли на карантин школу .

В Бердянске Запорожской области у одного из учеников общеобразовательной школы подтвердили COVID-19, весь класс отправили на карантин до 17 сентября.

В одной из школ Запорожской области на карантин отправили класс в связи с подтверждением коронавируса у школьника .

Подписывайтесь на наш телеграмм канал Новости Эспрессо