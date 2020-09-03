Директор школы на Тернопольщине заболела COVID-19, заведение закрыли на карантин
3 сентября, 2020, 22:30
В селе Кошиловцы Тернопольской области закрыли на карантин школу - у директора учебного заведения подтвердили заражение COVID-19
Об этом сообщил председатель районной государственной администрации Владимир Шипитко, передает "Общественное".
"Школу в селе Кошиловцы Залещицкого района закрыли на карантин. С сегодняшнего дня ученики будут учиться дистанционно", - говорится в сообщении.
По словам Шипитко, такое решение приняли из-за того, что COVID-19 заболела директор школы. Также в селе закрыли детский сад.
- В Киеве из-за COVID-19 в двух учителей закрыли на карантин школу .
- В Бердянске Запорожской области у одного из учеников общеобразовательной школы подтвердили COVID-19, весь класс отправили на карантин до 17 сентября.
- В одной из школ Запорожской области на карантин отправили класс в связи с подтверждением коронавируса у школьника .
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