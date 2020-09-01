В Бердянске на самоизоляцию отправили класс из-за подтвержденного коронавируса у школьника, - горсовет
Об этом сообщает пресс-служба Бердянского городского совета.
"Сегодня, 1 сентября, от Запорожского областного лабораторного центра МЗ Украины поступило сообщение о том, что у одного из учеников общеобразовательной школы №4 установлено заболевание COVID-19 (лабораторно подтвержденный случай), результат полимеразной цепной реакции", - говорится в сообщении.
По рекомендации лабцентра МЗ Украины, в классе, где обнаружен больной ребенок, приостанавливается учебный процесс до 17 сентября 2020 года. Обучение будет проводиться в онлайн-режиме.
Сейчас в учебном заведении проводится комплекс противоэпидемических мероприятий, направленных на недопущение и распространения COVID-19, проводится эпидрасследование, определяется круг контактных лиц.
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