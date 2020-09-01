В Бердянске на самоизоляцию отправили класс из-за подтвержденного коронавируса у школьника, - горсовет

1 сентября, 2020, 19:25

В Бердянске у одного из учеников общеобразовательной школы подтвердили COVID-19, весь класс отправили на карантин до 17 сентября

Об этом сообщает пресс-служба Бердянского городского совета.

"Сегодня, 1 сентября, от Запорожского областного лабораторного центра МЗ Украины поступило сообщение о том, что у одного из учеников общеобразовательной школы №4 установлено заболевание COVID-19 (лабораторно подтвержденный случай), результат полимеразной цепной реакции", - говорится в сообщении.

По рекомендации лабцентра МЗ Украины, в классе, где обнаружен больной ребенок, приостанавливается учебный процесс до 17 сентября 2020 года. Обучение будет проводиться в онлайн-режиме.

Сейчас в учебном заведении проводится комплекс противоэпидемических мероприятий, направленных на недопущение и распространения COVID-19, проводится эпидрасследование, определяется круг контактных лиц.

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