В Киеве на карантин закрыли одну школу, - КГГА

1 сентября, 2020, 10:43

В столице из-за COVID-19 в двух учителей закрыли на карантин школу.

Об этом сообщила пресс-служба департамента образования и науки.

31 августа в двух учителей учебно-воспитательного комплекса № 240 "Социум" подтвердили инфицирования коронавируса.

Они контактировали с 21 сотрудником школы.

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У еще одного учителя появились признаки ОРВИ и температура.

"Образовательный процесс в УВК с 1 сентября будет организовано в дистанционном режиме. День знаний планируется в формате онлайн - классных часов. Онлайн-обучение начнется согласно расписанию Урок 2 сентября ", - отметили в КГГА.