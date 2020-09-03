В Запорожье из-за обнаруженного коронавируса у школьника на карантин ушел еще один класс

3 сентября, 2020, 19:33

В одной из школ Энергодара Запорожской области на карантин отправили класс из-за подтверждения коронавируса у школьника

Об этом сообщает пресс-служба Энергодарского городского совета.

"В Энергодаре класс начальной школы закрыт на карантин. 3 сентября стало известно о получении положительного результата на COVID-19 у ученика 2-В класса ЭООШ №2. Ребенок находится на амбулаторном лечении, его состояние удовлетворительное", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в связи с этим с 3 по 14 сентября в 2-В классе СШ №2 приостановлен образовательный процесс и объявлен карантин.

В Киеве из-за COVID-19 у двух учителей закрыли на карантин школу.

В Бердянске Запорожской области у одного из учеников общеобразовательной школы подтвердили COVID-19, весь класс отправили на карантин до 17 сентября.

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