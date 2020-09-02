Слова Фокина соответствуют исключительно его взглядам, - Кулеба

2 сентября, 2020, 18:26

Заявления заместителя главы украинской делегации в ТКГ, первого премьер-министра Украины Витольда Фокина об урегулировании ситуации на Донбассе соответствуют исключительно его взглядам

Об этом в Twitter заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, подчеркнув, что он не разделяет эти заявления.

"МИД готовит проекты технического задания на каждый раунд консультаций ТКГ и рабочих подгрупп - главы делегации и четырех представителей подгрупп. Резонансные слова Фокина соответствуют исключительно взглядам самого Фокина. Я их не разделяю", - написал министр.

Кулеба отметил, что международные партнеры Украины не обращались к МИД с просьбой объяснить позицию Украины после заявлений Фокина.

"Нет, партнеры с этим вопросом не обращались", - добавил он.

МИД готовит проекты технического задания на каждый раунд консультаций ТКГ и рабочих подгрупп - главы делегации и четырех представителей подгрупп.



Резонансные слова Фокина соответствуют исключительно взглядам самого Фокина. Я их не разделяю.



Нет, партнеры с этим вопросом не обращались. https://t.co/zXzduKlPQE - Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) September 2, 2020