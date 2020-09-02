Слова Фокина соответствуют исключительно его взглядам, - Кулеба
Об этом в Twitter заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, подчеркнув, что он не разделяет эти заявления.
"МИД готовит проекты технического задания на каждый раунд консультаций ТКГ и рабочих подгрупп - главы делегации и четырех представителей подгрупп. Резонансные слова Фокина соответствуют исключительно взглядам самого Фокина. Я их не разделяю", - написал министр.
Кулеба отметил, что международные партнеры Украины не обращались к МИД с просьбой объяснить позицию Украины после заявлений Фокина.
"Нет, партнеры с этим вопросом не обращались", - добавил он.
МИД готовит проекты технического задания на каждый раунд консультаций ТКГ и рабочих подгрупп - главы делегации и четырех представителей подгрупп.- Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) September 2, 2020
Резонансные слова Фокина соответствуют исключительно взглядам самого Фокина. Я их не разделяю.
Нет, партнеры с этим вопросом не обращались. https://t.co/zXzduKlPQE
- 18 августа президент Владимир Зеленский указом утвердил назначение первого премьер-министра независимой Украины Витольда Фокина членом делегации ТКГ по мирному урегулированию ситуации на Донбассе.
- Заместитель главы украинской делегации на переговорах в Минске Фокин заявил, что он лично поддерживает идею предоставления "особого" статуса всей территории Донецкой и Луганской областей, а не только их оккупированной части.
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