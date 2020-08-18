Зеленский утвердил Фокина в Трехсторонний контактной группе
18 августа, 2020, 11:26
18 августа президент Владимир Зеленский указом утвердил назначение первого премьер-министра независимой Украины Витольда Фокина членом делегации ТКГ по мирному урегулированию ситуации на Донбассе
Об этом сообщает Офис президента Украины.
18 августа Владимир Зеленский подписал указ № 327/2020 о назначении Витольда Фокина первым заместителем главы делегации Украины в Трехсторонний контактной группе.
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