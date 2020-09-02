Полиция составила протокол на парня, пытавшегося напасть на Стерненко под судом

Об этом сообщает пресс-служба местной полиции.

"Противоправные действия молодого человека заметили участковые офицеры полиции, которые несли службу по охране общественного порядка. Поэтому правоохранители оперативно установили личность нарушителя. Им оказался 18-летний житель Черноморска. На него составили административный протокол по ст. 173 (мелкое хулиганство) Кодекса Украины об административных правонарушениях", - сообщила полиция.

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В полиции добавили, что по указанному инциденту ни сам Стерненко, ни его официальный представитель в полицию не обращались.