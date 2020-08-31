Дело Стерненко: активист заявил, что на него пытались вылить неизвестное вещество
31 августа, 2020, 13:55
На активиста Сергея Стерненка под судом в Одессе пытались напасть и облить неизвестным веществом
Об этом написал сам активист в Telegram.
"На меня пытались напасть и чем-то облить прямо на входе в суд перед заседанием по сфабрикованному против меня делу. Перед первым же заседанием. Но все в порядке", - написал он.
Он добавил, что вероятность нападений в Одессе - была одним из оснований, почему "мы в Верховном Суде просили отправить дело слушать в Киев"
- Активисту Сергею Стерненку вручили обвинительный акт.
- Верховный суд Украины отказал активисту Сергею Стерненко в изменении места рассмотрения с Одессы на Киев дела, в которой он выступает подозреваемым в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия.
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