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Espreso.tvОбществоДело Стерненко: активист заявил, что на него пытались вылить неизвестное вещество

Дело Стерненко: активист заявил, что на него пытались вылить неизвестное вещество


фото: ukrinform
На активиста Сергея Стерненка под судом в Одессе пытались напасть и облить неизвестным веществом

Об этом написал сам активист в Telegram.

"На меня пытались напасть и чем-то облить прямо на входе в суд перед заседанием по сфабрикованному против меня делу. Перед первым же заседанием. Но все в порядке", - написал он.

Он добавил, что вероятность нападений в Одессе - была одним из оснований, почему "мы в Верховном Суде просили отправить дело слушать в Киев"

  • Активисту Сергею Стерненку вручили обвинительный акт.
  • Верховный суд Украины отказал активисту Сергею Стерненко в изменении места рассмотрения  с Одессы на Киев дела, в которой он выступает подозреваемым в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия.

 

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