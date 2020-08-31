Дело Стерненко: активист заявил, что на него пытались вылить неизвестное вещество

31 августа, 2020, 13:55

На активиста Сергея Стерненка под судом в Одессе пытались напасть и облить неизвестным веществом

Об этом написал сам активист в Telegram.

"На меня пытались напасть и чем-то облить прямо на входе в суд перед заседанием по сфабрикованному против меня делу. Перед первым же заседанием. Но все в порядке", - написал он.

Он добавил, что вероятность нападений в Одессе - была одним из оснований, почему "мы в Верховном Суде просили отправить дело слушать в Киев"