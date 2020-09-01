Адвокаты Стерненко требуют расследовать четвертое нападение на него

1 сентября, 2020, 12:45

Адвокаты подали заявление о преступлении за попытку нападения на активиста Сергея Стерненко

Об этом сообщила юридическая компания Миллер.

"31 августа у здания Приморского районного суда города Одессы, примерно в 12:50 часов два человека пытались облить Сергея Стерненко неизвестной жидкостью с черной бутылки. Сразу после неудачного покушения на совершение преступления эти двое скрылись в неизвестном направлении", - говорится в заявлении.

Юристы отмечают, что на месте преступления присутствовало третье лицо, которое снимало все на видео и не пыталось убежать.

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"Ее задержали и доставили в отдел полиции для дачи объяснений по поводу инцидента", - заявляют адвокаты.

Они говорят, что личности нападавших установлены.

"Ими оказались Байда Даниил и Чумаков Виталий. На видео их попытку совершить преступление фиксировал Артем Тренин. Последний привлекается к ответственности за нападение на журналиста Романа Варшанидзе", - говорится в сообщении.

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Юристы подали заявление о совершении хулиганства.

"Адвокатами нашей компании подано заявление о преступлении по факту законченного покушения на совершение уголовного преступления предусмотренного ч. 2 ст. 296 УК Украины (хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, сопровождающееся особой дерзостью или исключительным цинизмом, совершенное группой лиц) ", - подытожили в компании.