Футболист "Динамо" покинул сборную Украины из-за травмы
2 сентября, 2020, 19:08
Хавбек киевского "Динамо" Николай Шапаренко покинул сборную Украины из-за травмы
Об этом сообщает "Трибуна ".
У полузащитника небольшое повреждение.
"У него небольшая травма, думаю, мышечная. Мы посоветовались с доктором сборной, и врачом "Динамо", поэтому сегодня его отпустили, он вернулся в Киев. А так - все в сборе", - рассказал Андрей Шевченко во время предматчевой пресс-конференции.
Сборная Украины сыграет против национальной команды Швейцарии в первом туре Лиги наций 3 сентября. Начало матча в 21:45.
- 11 августа главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко объявил расширенный список игроков для подготовки и участия в Лиге наций.
- 1 сентября тренер вратарей сборной Швейцарии Патрик Фолетти получил положительный тест на коронавирус .
- 2 сентября сообщалось, что главный тренер сборной Швейцарии Владимир Петкович считает, что украинские футболисты имеют преимущество перед матчем Лиги наций.
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