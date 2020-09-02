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Espreso.tvСпортФутболист "Динамо" покинул сборную Украины из-за травмы

Футболист "Динамо" покинул сборную Украины из-за травмы


фото: uaf.ua
Хавбек киевского "Динамо" Николай Шапаренко покинул сборную Украины из-за травмы

Об этом сообщает "Трибуна ".

У полузащитника небольшое повреждение.

"У него небольшая травма, думаю, мышечная. Мы посоветовались с доктором сборной, и врачом "Динамо", поэтому сегодня его отпустили, он вернулся в Киев. А так - все в сборе", - рассказал Андрей Шевченко во время предматчевой пресс-конференции.

Сборная Украины сыграет против национальной команды Швейцарии в первом туре Лиги наций 3 сентября. Начало матча в 21:45.

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