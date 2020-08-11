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Espreso.tvСпортШевченко объявил расширенный состав сборной Украины на матчи против Испании и Швейцарии

Шевченко объявил расширенный состав сборной Украины на матчи против Испании и Швейцарии


фото: Getty Images
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко объявил расширенный список игроков для подготовки и участия в Лиге наций

Об этом сообщает официальный Instagram Украинской ассоциации футбола.

В списке 36 игроков, которые могут получить вызов на матчи Лиги наций. Старт сбора ожидается 26 августа, когда игроки начнут собираться после матча за Суперкубок Украины-2020 между "Шахтером" и "Динамо", который состоится 25 августа.

Сборная Украины во время этого сбора будет готовиться к двум стартовым матчам Лиги наций. 3 сентября наши футболисты примут сборную Швейцарии во Львове, а 6 сентября сыграют с Испанией в гостях

Состав сборной Украины:

Вратари: Андрей Пятов ( "Шахтер" Донецк), Андрей Лунин ( "Реал", Испания), Юрий Панькив ( "Александрия"), Денис Бойко, Георгий Бущан (оба - "Динамо" Киев).

Защитники: Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Сергей Болбат, Валерий Бондарь (все - "Шахтер" Донецк), Виталий Миколенко, Александр Караваев, Никита Бурда, Артем Шабанов, Денис Попов, Александр Тимчик (все - "Динамо" Киев), Игорь Пластун ( "Гент", Бельгия), Эдуард Соболь ( "Брюгге", Бельгия).

Полузащитники: Андрей Ярмоленко ( "Вест Хэм", Англия), Евгений Коноплянка, Тарас Степаненко, Марлос, Виктор Коваленко (все - "Шахтер" Донецк), Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Виталий Буяльский, Николай Шапаренко, Владимир Шепелев (все - "Динамо" Киев), Руслан Малиновский ("Аталанта", Италия), Александр Зинченко ("Манчестер Сити"), Евгений Макаренко ("Кортрейк", Бельгия), Игорь Харатин, Александр Зубков (оба - "Ференцварош", Венгрия) Роман Безус ("Гент", Бельгия).

Нападающие: Роман Яремчук ("Гент", Бельгия), Жуниор Мораес ("Шахтер" Донецк), Владислав Супряга ("Динамо" Киев).

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