Экс-вратарь "Шахтера" перешел в команду-новичок УПЛ

2 сентября, 2020, 19:54

Бывший форвард донецкого "Шахтера" Антон Каниболоцкий стал игроком "Миная", который впервые в своей истории вышел в Украинскую премьер-лигу

Об этом сообщает официальный сайт "Миная".

Игрока внесли в заявку команды в конце августа, но только сейчас клуб официально сообщил о трансфере. О сроках контракта информации нет.

32-летний Антон Каниболоцкий в прошлом сезоне выступал за львовские "Карпаты". Известный болельщикам благодаря игре за донецкий "Шахтер", "Кривбасс", "Днепр", азербайджанский "Карабах" и польский "Медзь".