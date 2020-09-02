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Espreso.tvСпортЭкс-вратарь "Шахтера" перешел в команду-новичок УПЛ

Экс-вратарь "Шахтера" перешел в команду-новичок УПЛ


фото: fcminaj.com
Бывший форвард донецкого "Шахтера" Антон Каниболоцкий стал игроком "Миная", который впервые в своей истории вышел в Украинскую премьер-лигу

Об этом сообщает официальный сайт "Миная".

Игрока внесли в заявку команды в конце августа, но только сейчас клуб официально сообщил о трансфере. О сроках контракта информации нет.

32-летний Антон Каниболоцкий в прошлом сезоне выступал за львовские "Карпаты". Известный болельщикам благодаря игре за донецкий "Шахтер", "Кривбасс", "Днепр", азербайджанский "Карабах" и польский "Медзь".

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