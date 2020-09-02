Экс-вратарь "Шахтера" перешел в команду-новичок УПЛ
2 сентября, 2020, 19:54
Бывший форвард донецкого "Шахтера" Антон Каниболоцкий стал игроком "Миная", который впервые в своей истории вышел в Украинскую премьер-лигу
Об этом сообщает официальный сайт "Миная".
Игрока внесли в заявку команды в конце августа, но только сейчас клуб официально сообщил о трансфере. О сроках контракта информации нет.
32-летний Антон Каниболоцкий в прошлом сезоне выступал за львовские "Карпаты". Известный болельщикам благодаря игре за донецкий "Шахтер", "Кривбасс", "Днепр", азербайджанский "Карабах" и польский "Медзь".
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