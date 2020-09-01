Подозрение на коронавирус: владелец "Карпат" попал в больницу
1 сентября, 2020, 13:45
Владелец львовских "Карпат" Олег Смалийчук попал в больницу с подозрением на коронавирус
Об этом сообщает SportArena .
По информации источника, в больнице также находится бывший тренер львовских "Карпат" Валентин Ходукин. У 81-летнего украинца подтвердили COVID-19.
Свой первый матч в новом сезоне "Карпаты" проведут против "Подолья". Этот сезон львовяне проведут во второй лиге. Базовая дата матча - 6 сентября.
- Напомним, 9 июля Украинская ассоциация футбола исключила львовские "Карпаты" из премьер-лиги.
- 30 июля стало известно, что новым главным тренером "Карпат" станет Роман Гнатов, который возглавляет юношескую команду клуба U-19.
- 5 августа львовский футбольный клуб "Карпаты" представил новый логотип, а права на старый герб передал фанатам.
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