Подозрение на коронавирус: владелец "Карпат" попал в больницу

1 сентября, 2020, 13:45

Владелец львовских "Карпат" Олег Смалийчук попал в больницу с подозрением на коронавирус

Об этом сообщает SportArena .

По информации источника, в больнице также находится бывший тренер львовских "Карпат" Валентин Ходукин. У 81-летнего украинца подтвердили COVID-19.

Свой первый матч в новом сезоне "Карпаты" проведут против "Подолья". Этот сезон львовяне проведут во второй лиге. Базовая дата матча - 6 сентября.