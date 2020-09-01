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Espreso.tvСпортПодозрение на коронавирус: владелец "Карпат" попал в больницу

Подозрение на коронавирус: владелец "Карпат" попал в больницу


фото: fckarpaty.com
Владелец львовских "Карпат" Олег Смалийчук попал в больницу с подозрением на коронавирус

Об этом сообщает SportArena .

По информации источника, в больнице также находится бывший тренер львовских "Карпат" Валентин Ходукин. У 81-летнего украинца подтвердили COVID-19.

Свой первый матч в новом сезоне "Карпаты" проведут против "Подолья". Этот сезон львовяне проведут во второй лиге. Базовая дата матча - 6 сентября.

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