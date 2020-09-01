Отравление Навального: РФ направила запрос в Германию о результатах анализов
1 сентября, 2020, 22:25
Генеральная прокуратура Российской Федерации просит у Министерства юстиции Германии предоставить результаты анализов российского оппозиционера Алексея Навального
Об этом сообщают российские СМИ.
Прокуратура просит предоставить информацию о лекарствах, применяемых немецкими врачами. Также ее интересуют анализы Навального на наркотики, яды, тяжелые металлы и ингибиторы холинэстеразы.
Российская сторона просит предоставить информацию о хронических и генетических заболеваниях политика, которые могли способствовать его тяжелому состоянию.
- Напомним, 22 августа 2020 медицинский борт с Алексеем Навальным, который находится в коме, после тяжелых переговоров с российскими властями вылетел из российского города Омска в Берлин.
- 24 августа власти Германии заявила, что российский политик Алексей Навальный "с большой долей вероятности" был отравлен.
- Позже в его организме нашли вещество из группы ингибиторов холинэстеразы, что подтвердило отравление политика.
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