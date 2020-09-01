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Espreso.tvМирОтравление Навального: РФ направила запрос в Германию о результатах анализов

Отравление Навального: РФ направила запрос в Германию о результатах анализов


фото: фото: gdb.rferl.org
Генеральная прокуратура Российской Федерации просит у Министерства юстиции Германии предоставить результаты анализов российского оппозиционера Алексея Навального

Об этом сообщают российские СМИ.

Прокуратура просит предоставить информацию о лекарствах, применяемых немецкими врачами. Также ее интересуют анализы Навального на наркотики, яды, тяжелые металлы и ингибиторы холинэстеразы.

Российская сторона просит предоставить информацию о хронических и генетических заболеваниях политика, которые могли способствовать его тяжелому состоянию.

  • Напомним, 22 августа 2020 медицинский борт с Алексеем Навальным, который находится в коме, после тяжелых переговоров с российскими властями вылетел из российского города Омска в Берлин.
  • 24 августа власти Германии заявила, что российский политик Алексей Навальный "с большой долей вероятности" был отравлен.
  • Позже в его организме нашли вещество из группы ингибиторов холинэстеразы, что подтвердило отравление политика.

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