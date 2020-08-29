Ветеран войны в Донбассе, юрист. Одному из участников столкновения с "активистами" Кивы дали 2 месяца ареста

29 августа, 2020, 18:37

Юрист, ветеран 25-й бригады ВСУ, участник боевых действий, зоозащитник и волонтер Максим Гарманов получил два месяца содержания под стражей в СИЗО как участник нападения на автобус с близкими к нардепу Ильи Киве "активистами" ОПЗЖ

Об этом со ссылкой на телеграмм канал Последний блокпост, который ведут ветераны добровольческого полка "Азов", передает Еспресо.TV.

Соответствующее решение принял Киевский районный суд города Харькова.

Информацию подтвердила харьковская общественная организация "Фрайкор".

При этом, как отмечается, суд не принял во внимание участие Гарманова в боевых действиях и "максимально положительную" характеристику со стороны коллег и знакомых.

"Суд назначил меру пресечения в виде 2 месяцев содержания под стражей без права залога. Удивительно, что часто к убийцам и коррупционерам суды относятся лучше, а вот люди, которые защищали нашу страну, по мнению суда, более общественно опасны", - сообщают в "Фрайкоре".

Судебное заседание продолжается.

Рассматривается мера пресечения в отношении других фигурантов дела.

Напомним, 29 августа в Харькове проходит суд над участниками столкновения с бойцами Кивы, которые в данной ситуации оценены как потерпевшие.

27 августа Нацполиция задержала проукраинскую молодежь, которая якобы с применением оружия напала на автобус с бойцами Ильи Кивы, называющими себя "Патриотами - За жизнь" (молодежное крыло партии "Оппозиционная платформа - За жизнь").

Правовое сообщество, вместе с тем, говорит что это не "активисты", а обычные уличные "титушки", которые предоставляют силовую поддержку акциям ОПЗЖ.

По информации ГУ Нацполиции в Харьковской области, вблизи города Люботин Харьковского района неизвестные на "Мицубиси" заблокировали движение микроавтобуса "Мерседес" с "активистами" и заставили его остановиться. После этого из "Мицубиси" вышли несколько человек и из травматического оружия обстреляли микроавтобус, после чего скрылись на своем автомобиле. Двое "активистов" было ранены, их госпитализировали.

Президент Владимир Зеленский поблагодарил правоохранителей за операцию с задержанием участников нападения на людей Кивыи.

В партии "Национальный корпус" отрицают свою причастность к действиям взятых под стражу людей.

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