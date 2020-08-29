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Espreso.tvОбществоВ Харькове судят участников стычки с бойцами Киви

В Харькове судят участников стычки с бойцами Киви

В 10:45 в субботу, 29 августа 2020 года, в Киевском суде Харькова начался суд над молодыми людьми, которые якобы напали на автобус с силовой группой поддержки политической партии "Оппозиционный блок - За жизнь"

Об этом со ссылкой на официальный сайт "Национального корпуса" передает Еспресо.TV.

Как отмечается в сообщении, подсудимые "27 августа выполняли обязанность правоохранительных органов Украины - дали отпор банде Киви - членам организованной преступной группировки "Патриоты За Жизнь".

"Подчеркиваем, что нет никаких "патриотов за жизнь", а есть банды Медведчука, которые состоят из отморозков и финансируются за деньги Кремля. Если этих подонков не остановить сегодня, то завтра их деятельность, подкрепленная бешеной поддержкой ватных медиа, обернется попытками создать новые Одесскую, Харьковскую, Полтавскую, Днепровскую и т.д. "народные республики", массовыми жертвами и фактическим уничтожением украинского государства. В то время как президент, СБУ и другие правоохранительные органы не реагируют на угрозу со стороны Кремля и бандитов Медведчука, это должны делать обычные патриоты. Каждый, кто стоит на принципах защиты украинской государственности, безотносительно к партийным флагам и личным взглядам, должен поддержать патриотов, которые несмотря на все риски ведут борьбу против бандитов Киви и Медведчука. Выбор сегодня максимально прост - ты за Украину или против", - говорится в комментарии пресс-службы "нацкорпусовцев", размещенном в сопровождении к прямой трансляцию из суда.

Под судом - автозаки и автобусы со спецназовцами.

"В общем - около 200 полицейских", - отмечают в "Нацкорпусе".

"Такие силы, по нашему мнению, надо бросать на аресты пророссийских коллаборационистов, а не на преследование патриотов", - заявляют в харьковской ОО "Фрайкор", представители которой вместе с "Национальным корпусом", "Правым сектором" и другими неравнодушными пришли поддержать собратьев .

  • Напомним, 27 августа Нацполиция задержала проукраинскую молодежь, которая якобы с применением оружия напала на автобус с бойцами Ильи Киви.
  • Президент Владимир Зеленский поблагодарил за это правоохранителей.
  • В партии "Национальный корпус" отрицали свою причастность к действиям взятых под стражу лиц.

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