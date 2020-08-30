Тысячи белорусов готовят "подарки" на сегодняшний день рождения Лукашенко

30 августа, 2020, 09:06

Сегодня, 30 августа 2020 года, неизменный в течение последних 26 лет правитель Беларуси Александр Лукашенко отмечает свой 66-й день рождения

В связи с этим организаторы еженедельных протестных акций по всей стране внесли коррективы в планы проведенення очередного мегамарша, передает Еспресо.TV .

"Предлагаем взять с собой цветы, а также захватить креативные рукотворные подарки для Лукашенко. Пусть узурпатор посмотрит, что подарят ему белорусы на день рождения (фото интересных будут опубликованы)", - пишет популярный антипрезидентский телеграмм-канал Nexta_live .

В Минске люди соберутся в 14:00 на центральной Площади Независимости.

В это же время запланированы и точно такие же акции в других городах.

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Также оппозиция обещает обнародовать в соцсетях "адреса всех резиденций узурпатора, к которым вы сможете подъехать и оставить свои подарки".

"Давайте покажем миру, что мы выбрали нормального президента - Светлана Тихановскую. А тот, кто позорит нашу страну на всю планету, не имеет теперь отношение к Белорусскому народу", - отмечают в антилукашенковском лагере.

Справка

В Беларуси уже три недели не утихают невиданные за всю новейшую историю страны протесты. Начата общенациональная забастовка.

Их вызвали официальные результаты проведенных 9 августа 2020 очередных президентских выборов, согласно которым главой государства якобы шестой раз подряд стал Александр Лукашенко, который бессменно руководит Республикой Беларусь последние 26 лет, а Светлана Тихановская, жена политзаключенного и известного в стране оппозиционного блогера Сергея Тихановского .

Первую волну мирных выступлений граждан власти подавили силой и арестами нескольких тысяч человек. Но уличные акции все равно продолжаются. Начата также общебеларусская забастовка.

Есть погибшие среди гражданских лиц. Первыми были подтверждены насильственные смерти Александра Тарайковского (Минск), Александра Вихря (Гомель), Геннадия Шутова (Брест). Тарайковский и Шутов погибли от нанесенных ОМОНом огнестрельных ранений. Вихря забили до безумия в автозаке, в больницу он был доставлен уже в состоянии клинической смерти.

При этом точное количество жертв среди протестующих до сих пор невозможно установить, поскольку несколько десятков человек пропали без вести. Их судьба устанавливается.

Международное сообщество не признает победу Лукашенко. С переизбранием его поздравили только лидеры РФ, КНР и Казахстана.

При этом руководитель Беларуси отказывается от общения с западными политиками и не соглашается на освобождение политзаключенных и проведение повторных выборов.

Тихановская, в свою очередь, объявила о начале "мирной революции" в Беларуси.

После выборов она уехала в Литву, где и находится сейчас.

Напомним, 1 сентября к забастовке присоединятся белорусские школьники и студенты .

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