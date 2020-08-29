1 сентября школьники и студенты Беларуси присоединяются к общенациональной забастовке

29 августа, 2020, 11:52

Несмотря на начало нового учебного года, начиная с 1 сентября 2020 года, учащихся и студентов белорусских учебных заведений призывают не посещать занятия

Об этом утром 29 августа 2020 г. сообщил один из ведущих оппозиционных телеграмм-каналов Баста , через который координируется протестная активность как на улицах, так и внутри предприятий, учреждений, организаций, передает Еспресо.TV.

"Студенты и школьники, 1 сентября не идем на занятия. Договариваемся в чатах факультетов и классов в Телеграмме и Вайбере о начале забастовки. Создаем собственные стачкомы, выдвигаем требования, сообщаем информацию в СМИ. Преподаватели, давайте подражать ученикам", - отмечается в обращении.

По мнению организаторов протестов, "децентрализованное давление на власть" должно быть обязательно продолжено, а акции на открытом пространстве должны носить "партизанский" характер - собираться нужно без предупреждений, без заметных лидеров и в наиболее неожиданных местах. В то же время при появлении силовиков следует сразу отступать, чтобы потом без потерь выйти в новом месте.

"Не даем себя заговорить. Не даем себя обмануть. Не отступаем. Мы нанесли серьезные удары по Саше-Таракану (так участники белорусской мирной революции называют президента Александра Лукашенко, - ред.). Забастовки и протесты изматывают власть, заставляют ее тратить последние ресурсы. Двигаемся далее - решительно, смело и последовательно", - отмечается в сообщении.

Напомним, требования оппонентов Лукашенко остаются неизменными: его отставка и согласие на новые выборы главы государства с участием освобожденных политзаключенных.

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