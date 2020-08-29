В роддоме в Ворзеле, под Киевом, обнаружили коронавирус
Об этом в субботу, 29 августа 2020 года, сообщил первый заместитель городского головы Ирпеня Александр Маркушин, передает Еспресо.TV.
"В ночь со среды на четверг скорая доставила туда беременную (38-я неделя) жительницу Ворзеля с угрозой прерывания беременности. Женщине нужно было экстренно делать кесарево сечение. Поскольку у нее была температура и признаки респираторного заболевания, сделали экспресс-тест на Covid-19 . Он оказался отрицательным. Из-за прямой угрозы жизни женщины и ребенка, наши медики приняли решение немедленно оперировать. После операции женщину поместили в изолятор и сообщили о необходимости сдать анализ для ПЦР-диагностики. И только тогда она рассказала о том, что накануне уже сдала этот тест. Сегодня мы получили результаты - они, к сожалению, положительные", - написал на своей странице Маркушина.
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Роддом будет закрыт на карантин в течение двух недель.
"Есть 10 медиков, которые непосредственно контактировали с больной и 20 беременных, находившихся в это время в родильном (с больной женщиной не контактировали!). 14 беременных, которые были на сохранении, выписываем домой под наблюдение семейных врачей. Контактные врачи уже на самоизоляции. Всем 30 лицам будет сделано ПЦР-тестирование", - добавил Маркушина.
Беременных жительниц района направят на роды в Бородянскую центральную районную больницу.
- Напомним, по состоянию на утро субботы, 29 августа 2020 года, в Украине выявлен 2 481 новый зараженный COVID-19.
- Сегодняшние данные о 2 481 новомо зараженном коронавирусом - это самый высокий показатель за все время течения пандемии на территории Украины.
- Как заявил 28 августа глава украинского правительства Денис Шмыгаль, Кабмин не планирует снова вводить жесткий карантин по всей стране.
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