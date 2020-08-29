В роддоме в Ворзеле, под Киевом, обнаружили коронавирус

29 августа, 2020, 17:55

В поселке Ворзель Киевской области из-за выявления случая коронавируса на карантин закрыли роддом Ирпенской центральной больницы

Об этом в субботу, 29 августа 2020 года, сообщил первый заместитель городского головы Ирпеня Александр Маркушин, передает Еспресо.TV.

"В ночь со среды на четверг скорая доставила туда беременную (38-я неделя) жительницу Ворзеля с угрозой прерывания беременности. Женщине нужно было экстренно делать кесарево сечение. Поскольку у нее была температура и признаки респираторного заболевания, сделали экспресс-тест на Covid-19 . Он оказался отрицательным. Из-за прямой угрозы жизни женщины и ребенка, наши медики приняли решение немедленно оперировать. После операции женщину поместили в изолятор и сообщили о необходимости сдать анализ для ПЦР-диагностики. И только тогда она рассказала о том, что накануне уже сдала этот тест. Сегодня мы получили результаты - они, к сожалению, положительные", - написал на своей странице Маркушина.

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Роддом будет закрыт на карантин в течение двух недель.

"Есть 10 медиков, которые непосредственно контактировали с больной и 20 беременных, находившихся в это время в родильном (с больной женщиной не контактировали!). 14 беременных, которые были на сохранении, выписываем домой под наблюдение семейных врачей. Контактные врачи уже на самоизоляции. Всем 30 лицам будет сделано ПЦР-тестирование", - добавил Маркушина.

Беременных жительниц района направят на роды в Бородянскую центральную районную больницу.

Напомним, по состоянию на утро субботы, 29 августа 2020 года, в Украине выявлен 2 481 новый зараженный COVID-19.

Сегодняшние данные о 2 481 новомо зараженном коронавирусом - это самый высокий показатель за все время течения пандемии на территории Украины.

Как заявил 28 августа глава украинского правительства Денис Шмыгаль, Кабмин не планирует снова вводить жесткий карантин по всей стране.

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