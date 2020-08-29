Сегодня в Украине - 2481 новый зараженный COVID-19
29 августа, 2020, 09:57
По состоянию на утро субботы, 29 августа 2020 года, в Украине насчитывается 2481 новых зараженных COVID-19
Об этом со ссылкой на открытые данные системы мониторинга Совета национальной безопасности и обороны передает Еспресо.TV.
Выявлено - 116 978 (+2481).
Умерло - 2492 (41).
Выздоровели - 56138 (+1055).
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Болеет - 58348 (+1385).
Подозрения - 177431 (+2808).
Следует отметить, что сегодняшние данные по 2481 новому зараженному коронавирусом - это самый высокий показатель за все время течения пандемии на территории Украины.
Предыдущие антирекорды составляли 2438 (28 августа) и 2328 (22 августа) инфицированных.
- Как заявил 28 августа глава украинского правительства Денис Шмыгаль, Кабмин не планирует снова вводить жесткий карантин по всей стране.
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