Кабмин не планирует снова вводить жесткий карантин по всей стране, - Шмыгаль
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время онлайн-встречи с участниками Европейской Бизнес Ассоциации, передает пресс служба ЕБА .
"Правительство не будет рассматривать внедрение жестких ограничительных мер в случае второй волны распространения коронавируса, зато будет полагаться на адаптивный карантин и локализацию всплесков заболевания", - говорится в сообщении.
Шмыгаль рассказал также представителям бизнеса, что правительство работает над системным восстановлением экономической активности. В частности, нарабатывает долгосрочную стратегию развития Украины до 2030 года, а также работает над воплощением программы стимулирования экономики и плана действий правительства, которые содержат шаги для стимулирования различных отраслей экономики.
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