Кабмин не планирует снова вводить жесткий карантин по всей стране, - Шмыгаль

28 августа, 2020, 21:57

Правительство не планирует снова вводить жесткий карантин на всей территории Украины

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время онлайн-встречи с участниками Европейской Бизнес Ассоциации, передает пресс служба ЕБА .

"Правительство не будет рассматривать внедрение жестких ограничительных мер в случае второй волны распространения коронавируса, зато будет полагаться на адаптивный карантин и локализацию всплесков заболевания", - говорится в сообщении.

Шмыгаль рассказал также представителям бизнеса, что правительство работает над системным восстановлением экономической активности. В частности, нарабатывает долгосрочную стратегию развития Украины до 2030 года, а также работает над воплощением программы стимулирования экономики и плана действий правительства, которые содержат шаги для стимулирования различных отраслей экономики.