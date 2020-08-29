Нардеп-"слуга" из Одесской заболел COVID-19

29 августа, 2020, 20:22

У нардепа из Одесской области Степана Чернявского подтвердился коронавирус. Сейчас он находится в областном медицинском центре (Больницы водников)

Об этом вечером в субботу, 29 августа 2020 года, Чернявский заявил на своей странице, передает Еспресо.TV .

По его словам, на лечении он находится уже 11-й день.

"Я себя почувствовал как при обычном ОРВИ: слабость, ломота, вечером маленькая температура - 37. На следующий день я поехал сделал тест, который оказался положительным. Компьютерная томография показала правостороннюю пневмонию, за 2 дня болезнь опускается в легкие", - рассказал депутат на фейсбуке.

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Отметим, что заболеваемость коронавирусом в Одесской продолжает расти. Регион является одним из первых с атемпамы распространения инфекции.

По состоянию на утро 29 августа в области было зафиксировано:

зараженных - 6 921 (+170),

умерших - 102 (3),

выздоровевших - 1 787 (+45),

активно больных - 5 032 (+122),

с подозрением - 8 697 (+170).

Напомним, в Украине уже насчитывается 2481 новых зараженных COVID-19.

Сегодняшние данные о 2 481 новом зараженном коронавирусом - это самый высокий показатель за все время течения пандемии на территории Украины.

Как заявил 28 августа глава украинского правительства Денис Шмыгаль, Кабмин не планирует снова вводить жесткий карантин по всей стране.

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