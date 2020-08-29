Нардеп-"слуга" из Одесской заболел COVID-19
Об этом вечером в субботу, 29 августа 2020 года, Чернявский заявил на своей странице, передает Еспресо.TV .
По его словам, на лечении он находится уже 11-й день.
"Я себя почувствовал как при обычном ОРВИ: слабость, ломота, вечером маленькая температура - 37. На следующий день я поехал сделал тест, который оказался положительным. Компьютерная томография показала правостороннюю пневмонию, за 2 дня болезнь опускается в легкие", - рассказал депутат на фейсбуке.
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Отметим, что заболеваемость коронавирусом в Одесской продолжает расти. Регион является одним из первых с атемпамы распространения инфекции.
По состоянию на утро 29 августа в области было зафиксировано:
зараженных - 6 921 (+170),
умерших - 102 (3),
выздоровевших - 1 787 (+45),
активно больных - 5 032 (+122),
с подозрением - 8 697 (+170).
- Напомним, в Украине уже насчитывается 2481 новых зараженных COVID-19.
- Сегодняшние данные о 2 481 новом зараженном коронавирусом - это самый высокий показатель за все время течения пандемии на территории Украины.
- Как заявил 28 августа глава украинского правительства Денис Шмыгаль, Кабмин не планирует снова вводить жесткий карантин по всей стране.
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