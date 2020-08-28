"Барселона" нашла замену Месси

28 августа, 2020, 10:59

Испанская "Барселона" хочет приобрести форварда английского "Ливерпуля" Садио Мане

Об этом сообщает Daily Mail.

В испанском клубе считают, что сенегалец может идеально заменить Лионеля Месси, который хочет покинуть "Барселону". По информации источника, Мане не прочь переехать в Испанию. Сумма трансфера может составить 120 млн евро.

В прошлом сезоне 28-летний Садио Мане провел 47 матчей, забил 22 мяча и отдал 12 результативных передач. Вместе с "Ливерпулем" вингер стал чемпионом Англии.