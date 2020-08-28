"Барселона" нашла замену Месси
28 августа, 2020, 10:59
Испанская "Барселона" хочет приобрести форварда английского "Ливерпуля" Садио Мане
Об этом сообщает Daily Mail.
В испанском клубе считают, что сенегалец может идеально заменить Лионеля Месси, который хочет покинуть "Барселону". По информации источника, Мане не прочь переехать в Испанию. Сумма трансфера может составить 120 млн евро.
В прошлом сезоне 28-летний Садио Мане провел 47 матчей, забил 22 мяча и отдал 12 результативных передач. Вместе с "Ливерпулем" вингер стал чемпионом Англии.
- 25 августа сообщалось, что "Барселона" готова отпустить форварда Лионеля Месси за 700 млн евро.
- 25 августа сообщалось, что форвард испанской "Барселоны" Лионель Месси решил покинуть испанский топ-клуб .
- 26 августа стало известно, что английский "Манчестер Сити" работает над трансфером форварда "Барселоны" Лионеля Месси.
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