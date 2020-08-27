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Espreso.tvСпортПСЖ начал работу над трансфером Месси

ПСЖ начал работу над трансфером Месси


фото: Getty Images
Форвард испанской "Барселоны" Лионель Месси может стать игроком французского ПСЖ

Об этом сообщает Goal .

Парижский клуб уже начал переговоры с представителями 33-летнего аргентинского форварда. Финансовые условия потенциального трансфера не сообщаются.

В чемпионате Испании Лионель Месси забил 25 голов в 33 матчах. Аргентинец выиграл "трофей Пичичи" в седьмой раз и стал рекордсменом по этому показателю. Ранее он делил первое место с экс-форвардом "Атлетика" Тельмо Сарой.

33-летний Месси выиграл спор бомбардиров чемпионата Испании в четвертый раз подряд. В нынешнем сезоне он также стал лучшим ассистентом турнира с 22 результативными передачами.

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