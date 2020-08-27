ПСЖ начал работу над трансфером Месси
27 августа, 2020, 13:42
Форвард испанской "Барселоны" Лионель Месси может стать игроком французского ПСЖ
Об этом сообщает Goal .
Парижский клуб уже начал переговоры с представителями 33-летнего аргентинского форварда. Финансовые условия потенциального трансфера не сообщаются.
В чемпионате Испании Лионель Месси забил 25 голов в 33 матчах. Аргентинец выиграл "трофей Пичичи" в седьмой раз и стал рекордсменом по этому показателю. Ранее он делил первое место с экс-форвардом "Атлетика" Тельмо Сарой.
33-летний Месси выиграл спор бомбардиров чемпионата Испании в четвертый раз подряд. В нынешнем сезоне он также стал лучшим ассистентом турнира с 22 результативными передачами.
- 25 августа сообщалось, что "Барселона" готова отпустить форварда Лионеля Месси за 700 млн евро.
- 25 августа сообщалось, что форвард испанской "Барселоны" Лионель Месси решил покинуть испанский топ-клуб .
- 26 августа стало известно, что английский "Манчестер Сити" работает над трансфером форварда "Барселоны" Лионеля Месси.
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