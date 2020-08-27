Отец Месси прибыл в Англию для переговоров с "Манчестер Сити" - СМИ

27 августа, 2020, 20:02

Отец и агент Лионеля Месси прилетел в Англию для переговоров с "Манчестер Сити"

Об этом сообщает sport.ua со ссылкой на twitter журналиста Лаутаро Лопеза.

Главным тренером английского "Манчестер Сити" является Хосеп Гвардиола, с которым Лионель Месси работал в "Барселоне".

По информации источника, сегодня, 27 августа, отец и агент игрока Хорхе Месси, был замечен в аэропорту Манчестера, куда он прилетел на переговоры с Сити. Журналист отметил, что фото, которое в twitter-записи является иллюстрацией и сделано не сегодня и не в Манчестере.

В чемпионате Испании Лионель Месси забил 25 голов в 33 матчах. Аргентинец выиграл "трофей Пичичи" в седьмой раз и стал рекордсменом по этому показателю. Ранее он делил первое место с экс-форвардом "Атлетика" Тельмо Сарой.

33-летний Месси выиграл спор бомбардиров чемпионата Испании в четвертый раз подряд. В нынешнем сезоне он также стал лучшим ассистентом турнира с 22 результативными передачами.

Jorge #Messi , padre y representante de Lionel, arribó a Manchester para negociar con el #ManchesterCity .

Leo y Pep muy cerca de volver a estar juntos para conquistar la #UCL pic.twitter.com/OEzsJyrtyZ - Lautaro Nahuel Lopez (@ lautarolopez23) August 27, 2020