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Espreso.tvСпортОтец Месси прибыл в Англию для переговоров с "Манчестер Сити" - СМИ

Отец Месси прибыл в Англию для переговоров с "Манчестер Сити" - СМИ


фото: Getty Images
Отец и агент Лионеля Месси прилетел в Англию для переговоров с "Манчестер Сити"

Об этом сообщает sport.ua со ссылкой на twitter журналиста Лаутаро Лопеза.

Главным тренером английского "Манчестер Сити" является Хосеп Гвардиола, с которым Лионель Месси работал в "Барселоне".

По информации источника, сегодня, 27 августа, отец и агент игрока Хорхе Месси, был замечен в аэропорту Манчестера, куда он прилетел на переговоры с Сити. Журналист отметил, что фото, которое в twitter-записи является иллюстрацией и сделано не сегодня и не в Манчестере.

В чемпионате Испании Лионель Месси забил 25 голов в 33 матчах. Аргентинец выиграл "трофей Пичичи" в седьмой раз и стал рекордсменом по этому показателю. Ранее он делил первое место с экс-форвардом "Атлетика" Тельмо Сарой.

33-летний Месси выиграл спор бомбардиров чемпионата Испании в четвертый раз подряд. В нынешнем сезоне он также стал лучшим ассистентом турнира с 22 результативными передачами.

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