Отец Месси прибыл в Англию для переговоров с "Манчестер Сити" - СМИ
Об этом сообщает sport.ua со ссылкой на twitter журналиста Лаутаро Лопеза.
Главным тренером английского "Манчестер Сити" является Хосеп Гвардиола, с которым Лионель Месси работал в "Барселоне".
По информации источника, сегодня, 27 августа, отец и агент игрока Хорхе Месси, был замечен в аэропорту Манчестера, куда он прилетел на переговоры с Сити. Журналист отметил, что фото, которое в twitter-записи является иллюстрацией и сделано не сегодня и не в Манчестере.
В чемпионате Испании Лионель Месси забил 25 голов в 33 матчах. Аргентинец выиграл "трофей Пичичи" в седьмой раз и стал рекордсменом по этому показателю. Ранее он делил первое место с экс-форвардом "Атлетика" Тельмо Сарой.
33-летний Месси выиграл спор бомбардиров чемпионата Испании в четвертый раз подряд. В нынешнем сезоне он также стал лучшим ассистентом турнира с 22 результативными передачами.
Jorge #Messi , padre y representante de Lionel, arribó a Manchester para negociar con el #ManchesterCity .- Lautaro Nahuel Lopez (@ lautarolopez23) August 27, 2020
Leo y Pep muy cerca de volver a estar juntos para conquistar la #UCL pic.twitter.com/OEzsJyrtyZ
- 25 августа сообщалось, что "Барселона" готова отпустить форварда Лионеля Месси за 700 млн евро.
- 25 августа сообщалось, что форвард испанской "Барселоны" Лионель Месси решил покинуть испанский топ-клуб.
- 26 августа стало известно, что английский "Манчестер Сити" работает над трансфером форварда "Барселоны" Лионеля Месси.
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