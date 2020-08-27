Гендиректор TikTok из-за споров с Трампом ушел в отставку
27 августа, 2020, 13:15
Генеральный директор соцсети TikTok Кевин Майер ушел в отставку на фоне борьбы с администрацией Трампа, который хочет запретить приложение в США, и переговоров о продаже
Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на письмо Майера и The Verge , передает "hromadske".
Временно гендиректором будет Ванесса Паппас, которая отвечает за операционную деятельность TikTok.
В письме Майер указал, что решил уволиться после того, как Дональд Трамп дал задание китайской компании ByteDance, которая владеет соцсетью, в течение 90 дней продать TikTok.
Майер совсем недолго пробыл в должности - он возглавил TikTok в мае этого года. До этого он работал в Disney руководителем по созданию контента, а также запускал стриминговий сервис Disney +.
- По мнению американских властей, сервис TikTok собирал личные данные граждан США и мог передавать разведке Китая.
- Трамп подписал указ о запрете сделок с компанией-владельцем TikTok ByteDance в юрисдикции США.
- Владельцы TikTok подали иск относительно обжалования указа президента США Дональда Трампа об ограничительных мерах по приложения.
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