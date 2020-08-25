ТikTok оспаривает в суде указ Трампа об ограничительных мерах, - СМИ
Об этом пишет Радио Свобода .
"Владельцы приложения TikTok в понедельник подали иск относительно указа президента США Дональда Трампа, которым хотят обжаловать ограничительные меры американского правительства", - пишет издание.
Так, в иске отмечается, что указ Трампа, который приказал запретить сделки с китайскими владельцами приложений TikTok и WeChat, противоречит законодательству США, ведь платформа не является "чрезвычайной угрозой" национальной безопасности Соединенных Штатов.
По информации издания, истцы отмечают, что решение Трампа потенциально может лишить пользователей видеоприложения их "прав без каких-либо доказательств, оправдывающих такие меры".
- По мнению американской власти, сервис TikTok собирал личные данные граждан США и мог передавать разведке Китая.
- Трамп подписал указ о запрете сделок с компанией-владельцем TikTok ByteDance в юрисдикции США.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
24 августа, 2020 День Независимости
-
23 августа, 2020 Возможно ли быть независимыми без языка? Язык и Независимость
-
-
21 августа, 2020 Готов ли бизнес ко второй волне коронавируса. Экспертный опрос
-
Читайте также
-
23 августа, 2020 Возможно ли быть независимыми без языка? Язык и Независимость
-
-
21 августа, 2020 Готов ли бизнес ко второй волне коронавируса. Экспертный опрос