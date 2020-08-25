ТikTok оспаривает в суде указ Трампа об ограничительных мерах, - СМИ

25 августа, 2020, 10:42

Владельцы TikTok в понедельник подали иск относительно обжалования указа президента США Дональда Трампа об ограничительных мерах относительно приложения

Об этом пишет Радио Свобода .

"Владельцы приложения TikTok в понедельник подали иск относительно указа президента США Дональда Трампа, которым хотят обжаловать ограничительные меры американского правительства", - пишет издание.

Так, в иске отмечается, что указ Трампа, который приказал запретить сделки с китайскими владельцами приложений TikTok и WeChat, противоречит законодательству США, ведь платформа не является "чрезвычайной угрозой" национальной безопасности Соединенных Штатов.

По информации издания, истцы отмечают, что решение Трампа потенциально может лишить пользователей видеоприложения их "прав без каких-либо доказательств, оправдывающих такие меры".

По мнению американской власти, сервис TikTok собирал личные данные граждан США и мог передавать разведке Китая.

Трамп подписал указ о запрете сделок с компанией-владельцем TikTok ByteDance в юрисдикции США.

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