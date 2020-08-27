Дело Шеремета: с Кузьменко сняли электронный браслет, - адвокат
27 августа, 2020, 10:15
Как сообщил адвокат подозреваемого, полиция выполнила постановление суда и сняла электронный браслет с Юлии Кузьменко
Об этом сообщил адвокат Тарас Беспалый в Facebook.
"Друзья, совсем забыл сказать: сегодня представители полиции выполнили постановление Шевченковского райсуда и сняли Юлии Кузьменко электронное средство контроля", - отметил адвокат.
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Напомним, Шевченковский районный суд Киева избрал до 23 октября меры фигурантам дела об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрей Антоненко, Юлии Кузьменко и Яне Дугарь. Андрей Антоненко назначили арест на 60 суток, Юлии Кузьменко - круглосуточный домашний, а Яне Дугарь избрана мера пресечения в виде залога суммой 168 тыс. грн и возложены дополнительные обязательства.
- Решением судей подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко, Юлию Кузьменко и Яну Дугарь будут судить присяжные.
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