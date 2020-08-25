Дело Шеремета: фигурантов будут судить присяжные
25 августа, 2020, 20:47
Подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко, Юлию Кузьменко и Яну Дугарь будут судить присяжные
Об этом сообщает издание "Граты" со ссылкой на решение судей.
Ходатайство о рассмотрении дела судом присяжных подал адвокат Юлии Кузьменко Тарас Беспалый, его поддержали другие адвокаты.
Рассмотрение дела должно начаться 4 сентября.
Отметим, что присяжных могут привлекать к делу в том случае, если рассмотрены уголовные дела, которые предусматривают пожизненное заключение.
- 25 августа журналисты обнародовали ходатайство , в котором прокуратура просит суд продлить арест Андрею Антоненко по делу Шеремета на срок в 60 суток.
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