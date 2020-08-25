Дело Шеремета: суд избрал меру пресечения Кузьменко, Антоненко и Дугарь до 23 октября

25 августа, 2020, 21:06

Шевченковский районный суд Киева избрал до 23 октября меры фигурантам дела об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрею Антоненко, Юлии Кузьменко и Яне Дугарь

Об этом объявила председательствующая судья Оксана Голуб, передает Укринформ.

"Выбрать обвиняемому Антоненко меру пресечения в виде содержания под стражей по 23 октября включительно", - заявил судья.

Что касается еще одной обвиняемой в причастности к убийству Юлии Кузьменко, то ей суд на время рассмотрения дела по существу избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, также до 23 октября включительно.

Третьей обвиняемой по делу Яне Дугарь, согласно решению Шевченковского райсуда, избрана мера пресечения в виде залога суммой 168 тыс. грн и возложены дополнительные обязательства. Мера пресечения для Дугарь также избрана на срок судебного разбирательства - до 23 октября.

Решением судей подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко, Юлию Кузьменко и Яну Дугарь будут судить присяжные.

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