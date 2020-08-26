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Espreso.tvОбществоДело Шеремета: ЕСПЧ рассмотрит жалобу фигурантки Кузьменко, - адвокат

Дело Шеремета: ЕСПЧ рассмотрит жалобу фигурантки Кузьменко, - адвокат


фото: rbc.ua
Европейский суд по правам человека рассмотрит жалобу фигурантки дела об убийстве журналиста Павла Шеремета - Юлии Кузьменко

Об этом сообщил адвокат подозреваемого Тарас Беспалый в Facebook.

Он написал, что ЕСПЧ получил жалобы по задержанию Кузьменко, которое защита считает незаконным, и ряду других нарушений по делу Шеремета. Беспалый опубликовал письмо ЕСПЧ в ответ.

"Ждем открытия рассмотрения", - добавил он.

  • Шевченковский районный суд Киева избрал до 23 октября меры фигурантам дела об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрею Антоненко, Юлии Кузьменко и Яне Дугарь.

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