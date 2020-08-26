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Espreso.tvОбществоИзбиение активистки в Днепре: "ЕС" требует извинений Зеленского

Избиение активистки в Днепре: "ЕС" требует извинений Зеленского

В областной организации "ЕС" требуют извинений от президента Владимира Зеленского из-за избиения активистов во время его визита в Днепр

Официальное заявление областной территориальной организации "ЕС" обнародовали в Facebook.

"Зверское избиение граждан, которые хотели только задать вопрос президенту своей страны, недопустимо и противоречит государственному устройству Украины, которым является демократия. Гражданам Украины гарантируется свобода слова, а тем более свобода вопросов", - говорится в сообщении

"ЕС" выразила поддержку всем патриотам Днепра, которых не устраивает политика действующей власти.

"Президенту Зеленскому советуем не увлекаться методами Лукашенко, потому что Украина не Беларусь и в следующий раз те, кто его будут встречать, дадут охране сдачи. Требуем извинений от президента, которые он должен принести тем, кому не позволили поговорить с ним в Днепре и против кого была применена сила", - говорится в заявлении.

  • 26 августа во время визита Зеленского в Днепре произошли столкновения между демонстрантами, которые собрались выразить протест президенту, и полицией и неустановленными лицами.
  • В ходе столкновений с полицией и охраной президента активистке "Движения сопротивления капитуляции" сломали ребро .
  • В Управлении государственной охраны назвали манипуляцией информацию об избиении активистов во время визита президента Владимира Зеленского в Днепр.

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