Избиение активистки в Днепре: "ЕС" требует извинений Зеленского
Официальное заявление областной территориальной организации "ЕС" обнародовали в Facebook.
"Зверское избиение граждан, которые хотели только задать вопрос президенту своей страны, недопустимо и противоречит государственному устройству Украины, которым является демократия. Гражданам Украины гарантируется свобода слова, а тем более свобода вопросов", - говорится в сообщении
"ЕС" выразила поддержку всем патриотам Днепра, которых не устраивает политика действующей власти.
"Президенту Зеленскому советуем не увлекаться методами Лукашенко, потому что Украина не Беларусь и в следующий раз те, кто его будут встречать, дадут охране сдачи. Требуем извинений от президента, которые он должен принести тем, кому не позволили поговорить с ним в Днепре и против кого была применена сила", - говорится в заявлении.
- 26 августа во время визита Зеленского в Днепре произошли столкновения между демонстрантами, которые собрались выразить протест президенту, и полицией и неустановленными лицами.
- В ходе столкновений с полицией и охраной президента активистке "Движения сопротивления капитуляции" сломали ребро .
- В Управлении государственной охраны назвали манипуляцией информацию об избиении активистов во время визита президента Владимира Зеленского в Днепр.
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