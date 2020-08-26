В Днепре охрана Зеленского и полиция напала на активистов, которые пытались передать тому петицию. ВИДЕО
Об этом сообщает "Днепроград".
Журналисты рассказывают, что президент изменил маршрут визита, поскольку протестующие ждали его. Столкновения произошли у здания 33-й гимназии города.
Активисты все же собрались под стенами школы.
Демонстрация была мирной, но правоохранители вместе с президентской охраной и неустановленными молодчиками начали препятствовать движению демонстрантов.
В частности, трое молодых людей набросились на представительницу ОО "Инфопростир" Надежду Святун, которая пыталась передать петицию представителям власти.
Позже правоохранители начали отталкивать и скручивать протестующих, среди которых были женщины. По словам журналистов "Днепроград", провокациями против активистов руководил Владимир Богонис - заместитель начальника управления нацполиции в Днепропетровской области. Сообщается, что Богонис собственноручно использовал силу по отношению к гражданам.
Зеленский не уделил внимания митингующим. Вместе с председателем ДнипроОДА Бондаренко он покинул гимназию №33 на бронированном автобусе, где ждал пока все охранники займут места и кортеж отправится дальше по маршруту.
Журналисты отмечают, что возле учебного заведения в центре города демонстрантов встречали спортивного телосложения молодые люди, которые стояли в одном строю с полицейскими.
Фотографии - "Днепроград":
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