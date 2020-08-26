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Espreso.tvОбществоВ УГО отрицали нападение охраны Зеленского на активистку в Днепре

В УГО отрицали нападение охраны Зеленского на активистку в Днепре

В Управлении государственной охраны назвали манипуляцией информацию об избиении активистов во время визита президента Владимира Зеленского в Днепр

Об этом сообщила пресс-служба Управления госохраны.

"Информация о том, что военнослужащие УГО Украины якобы применили физическую силу к митингующим является откровенной ложью и содержит признаки спланированной информационной провокации", - заявили в управлении.

  • 26 августа во время визита Зеленского в Днепр произошли столкновения между демонстрантами, которые собрались выразить протест президенту, и полицией и неустановленными лицами.

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