В УГО отрицали нападение охраны Зеленского на активистку в Днепре
26 августа, 2020, 18:52
В Управлении государственной охраны назвали манипуляцией информацию об избиении активистов во время визита президента Владимира Зеленского в Днепр
Об этом сообщила пресс-служба Управления госохраны.
"Информация о том, что военнослужащие УГО Украины якобы применили физическую силу к митингующим является откровенной ложью и содержит признаки спланированной информационной провокации", - заявили в управлении.
- 26 августа во время визита Зеленского в Днепр произошли столкновения между демонстрантами, которые собрались выразить протест президенту, и полицией и неустановленными лицами.
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