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Espreso.tvОбществоСтолкновения в Днепре: охрана Зеленского сломала ребро активистке Движения сопротивления капитуляции, - экс-нардеп

Столкновения в Днепре: охрана Зеленского сломала ребро активистке Движения сопротивления капитуляции, - экс-нардеп


фото: dnepr.express
26 августа в ходе столкновений с полицией и охраной президента активистке Движения сопротивления капитуляции сломали ребро

Об этом сообщил активист Движения сопротивления капитуляции, бывший член провода Правого сектора и экс-нардеп VIII созыва Андрей Денисенко в Facebook.

"У Алины Новиковой, которую сегодня в Днепре била охрана Зеленского, сломано ребро. Это официальные данные СМЕ", - отметил Денисенко.

Смотрите также: В Днепре охрана Зеленского и полиция напала на активистов, которые пытались передать тому петицию. ВИДЕО

Экс-нардеп отметил, что телесные повреждения легкой степени тяжести получили также Валерий Гарагуц и Надежда Святун.

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