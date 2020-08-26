Водоснабжение в Крым восстановят, когда Россия уйдет с полуострова, - представитель президента в АРК
26 августа, 2020, 12:25
По словам представителя президента в АРК Антона Кориневича, Украина не будет осуществлять поставки днепровской воды по Северо-Крымскому каналу до деоккупации полуострова Россией
Об этом заявил представитель президента Украины в Автономной республике Крым Антон Кориневичв эфире одного из телеканалов, передает Еспресо.TV.
Кориневич отметил, что вопрос водоснабжения Крыма государство-оккупант не может решить самостоятельно.
Читайте также: В случае гуманитарной катастрофы: Кравчук о возможности подачи воды в Крым
"Воду в Крым до деоккупации подавать нельзя. Это очень значительные рычаги влияния и давления на государство-оккупанта", - пояснил Антон Кориневич.
Представитель президента в Крыму отметил, что вопрос о восстановлении водоснабжения в Крым поднимут, когда Россия уйдет с полуострова.
- Напомним, 20 августа президент Владимир Зеленский заявил, что вопрос о поставках воды в оккупированный Крым никто не рассматривает.
Подписывайтесь на наш телеграмм-канал Новости Еспресо
Читайте также
-
24 августа, 2020 День Независимости
-
23 августа, 2020 Возможно ли быть независимыми без языка? Язык и Независимость
-
-
21 августа, 2020 Готов ли бизнес ко второй волне коронавируса. Экспертный опрос
-
Читайте также
-
23 августа, 2020 Возможно ли быть независимыми без языка? Язык и Независимость
-
-
21 августа, 2020 Готов ли бизнес ко второй волне коронавируса. Экспертный опрос