Водоснабжение в Крым восстановят, когда Россия уйдет с полуострова, - представитель президента в АРК

26 августа, 2020, 12:25

По словам представителя президента в АРК Антона Кориневича, Украина не будет осуществлять поставки днепровской воды по Северо-Крымскому каналу до деоккупации полуострова Россией

Об этом заявил представитель президента Украины в Автономной республике Крым Антон Кориневичв эфире одного из телеканалов, передает Еспресо.TV.

Кориневич отметил, что вопрос водоснабжения Крыма государство-оккупант не может решить самостоятельно.

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"Воду в Крым до деоккупации подавать нельзя. Это очень значительные рычаги влияния и давления на государство-оккупанта", - пояснил Антон Кориневич.

Представитель президента в Крыму отметил, что вопрос о восстановлении водоснабжения в Крым поднимут, когда Россия уйдет с полуострова.

Напомним, 20 августа президент Владимир Зеленский заявил, что вопрос о поставках воды в оккупированный Крым никто не рассматривает.

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