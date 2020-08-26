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Espreso.tvОбществоВодоснабжение в Крым восстановят, когда Россия уйдет с полуострова, - представитель президента в АРК

Водоснабжение в Крым восстановят, когда Россия уйдет с полуострова, - представитель президента в АРК

По словам представителя президента в АРК Антона Кориневича, Украина не будет осуществлять поставки днепровской воды по Северо-Крымскому каналу до деоккупации полуострова Россией

Об этом заявил представитель президента Украины в Автономной республике Крым Антон Кориневичв эфире одного из телеканалов, передает Еспресо.TV.

Кориневич отметил, что вопрос водоснабжения Крыма государство-оккупант не может решить самостоятельно.

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"Воду в Крым до деоккупации подавать нельзя. Это очень значительные рычаги влияния и давления на государство-оккупанта", - пояснил Антон Кориневич.

Представитель президента в Крыму отметил, что вопрос о восстановлении водоснабжения в Крым поднимут, когда Россия уйдет с полуострова.

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